В Саратовской области активизировались опасные для людей клещи.

Как сообщили в областном министерстве здравоохранения, клещи переносят тяжёлые инфекционные заболевания, включая туляремию, энцефалит боррелиоз, геморрагическую лихорадку.

Медики напомнили, что от укусов клещей защищают закрытая одежда, отпугивающие насекомых препараты — репелленты.

Если укуса клеща избежать не удалось, надо сразу обратиться в медучреждение, чтобы специалисты могли правильно его снять с тела пострадавшего и изучить на заражение.

А от клещевого энцефалита лучше привиться, если вы едете в неблагоприятные по этому заболеванию районы. Саратовская область к таковым не относится, — уточнили в минздраве.