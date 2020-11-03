Пациенты, стоящие в очереди за результатами ПЦР-тестирования, не пересекаются с остальными посетителями поликлиники, объяснили информационному порталу «Новости Саратова» в пресс-служба министерства здравоохранения Саратовской области.

— В поликлинике при Саратовской детской больнице №4 проводится тестирование на новую коронавирусную инфекцию, но оно проходит для организованных групп. Все люди, стоящие в очереди и попавшие в объектив фотоаппарата, — сотрудники одного учреждения. В основание здание поликлиники они попадают, а сразу проходят в специальное инфекционное отделение Также министерством здравоохранения области главному врачу поликлиники дано указание держать на контроле этот вопрос, чтобы и впредь не допустить смешение людских потоков, — рассказали в ведомстве.