Пресс-секретарь Минздрава Саратовской области Анастасия Усова прокомментировала ситуацию с издевательствами над пациенткой ковидного госпиталя в Балаково.

Она заявляет, что жалоб от пациентов и их родственников в адрес администрации больницы не поступало и просит сообщить о нарушениях.

— Если у автора данного поста имеются конкретные факты нарушения норм этики и деонтологии среди медицинского персонала данного учреждения, просим сообщить нам ФИО сотрудника, дату и обстоятельства произошедшего, — заявила замминистра.

По ее словам, в случае поступления сообщений о подобных нарушениях, Минздрав готов провести проверку.

Напомним, дочь пациентки уже направила жалобу в прокуратуру.