Минздрав Саратовской области отреагировал на публикацию в интернет-издании “Новости Саратова” о жалобе местных жителей на машину “скорой”.

В транспорте перевозили линолеум, что вызвало недоумение горожан.

— На станции «скорой помощи» Саратова машины с таким государственным регистрационным номером нет. То есть, это не «скорая помощь». Это может быть списанная машина, отработавшая свой ресурс, не предназначенная для дальнейшей перевозки бригад и пациентов, переданная для хозяйственно-бытовых нужд в какое-либо учреждение. Кроме того, мы не исключаем того факта, что машина может принадлежать и частному лечебному учреждению, — отметили в ведомстве.