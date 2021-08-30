Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин ещё раз напомнил местным администрациям о важности соблюдения противоэпидемических ограничений.

Напомним, в воскресенье 29 августа в Энгельсе отметили День города. Праздник прошёл при массовом скопление людей.

При этом глава Энгельсского района Алексей Стрельников сообщил в своём Instagram, что «рекомендации Роспотребнадзора соблюдались неукоснительно».

Стрельников утверждает, что «праздничные мероприятия были разнесены во времени и пространстве для того, чтобы не создавать большого скопления людей«.

Он подчеркнул, что на центральной площади Энгельса одномоментно собиралось не более тысячи человек.

Кстати, власти Энгельса объяснили внезапный перенос салюта на 40 минут ранее запланированного времени именно большим скопление людей на площади. Многих покровчан эта ситуация возмутила, так как люди хотели взглянуть на салют вместе с детьми.

Тем не менее, толпа на площади во время кульминация торжества собралась большая, причём, абсолютное большинство было без масок, что хорошо видно на фото, опубликованных администрацией Энгельса. Никто социальную дистанцию на празднике практически не соблюдал.

Постфактум инистр здравоохранения области Олег Костин раскритиковал массовый праздник в Энгельсе. В Instagram министр напомнил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом все ещё непростая.

«Чем мы можем помочь, мы все с вами? Ну, конечно, не вчерашним днем, который состоялся в Энгельсе», — резюмировал Костин.