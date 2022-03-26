Сотрудников Балаковской городской клинической больницы отметили ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

На заседании собрания актива Балаковского муниципального района, которое состоялось накануне, из рук вице-губернатора – председателя Правительства Саратовской области Романа Бусаргина нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» получили:

старшая медицинская сестра физиотерапевтического отделения — Власова Любовь Владимировна;

старшая акушерка перинатального центра — Долбышева Светлана Николаевна;

медицинская сестра палатная взрослого инфекционного отделения — Рожкова Надежда Алексеевна.

Об этом сообщает минздрав региона.

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Напомним, эта награда присуждается за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и высокое профессиональное мастерство, а также стаж работы в отрасли здравоохранения 15 и более лет.