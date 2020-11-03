На сегодняшнем брифинге в Минздраве заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал о получении бесплатных лекарств для лечения коронавируса на дому.

— Изначально по поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева медикаментами обеспечивали малоимущие слои населения. Сейчас начались поставки противовирусных, антибактериальных и других препаратов. Разработаны несколько пакетов для детей и беременных, в зависимости от тяжести течения заболевания, — уточнил он.

Чиновник отметил, что сейчас шесть медорганизаций закупают лекарства, чтобы распределить между другими медучреждениями области.