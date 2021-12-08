На сайте министерства здравоохранения Саратовской области появился раздел с часто задаваемыми вопросами. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на своей странице в инстаграм.

— Сегодня по моему поручению на сайте регионального Минздрава создан специальный раздел «Часто задаваемые вопросы», в котором мы постарались аккумулировать ответы на типичные вопросы от вас, — написал он в сообщении.

По словам главы Минздрава, к нему часто поступают однотипные вопросы, в связи с чем он и решил добавить на сайт новый раздел. Большинство пунктов нового раздела посвящены одной из самых актуальных проблем на повестке дня – борьбе с коронавирусом.

В новом разделе есть и необычные пункты, например «Правда ли, что с помощью вакцины чипируют население? Возможно ли введение каких-либо микросхем для управления или контроля населением?». Ответ на этот важен не менее остальных, так как тоже призван развеять определенные сомнения граждан.

— Это не значит, что я не продолжу здесь общение с вами! Ни в коем случае! Я рад каждому, кто говорит и думает по делу, объективно и с конкретикой! Общаться будем и дальше. Просто решил вас познакомить с новой опцией для упрощения нашего общения, — написал Олег Костин в своем сообщении.