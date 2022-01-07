В регионе ожидается скорый приход нового штамма коронавируса.

Как сообщил 6 января глава минздрава Саратовской области Олег Костин, саратовцы начнут массово болеть омикроном буквально через пару недель.

По словам Костина, омикрон распространяется среди населения в 70 раз быстрее, чем предыдущие разновидности ковида. Его основные симптомы — гриппозное состояние и выраженная боль в горле. Однако точный диагноз можно поставить только по результатам ПЦР-теста.

Дети также подвержены заражению этим штаммом.

Единственная защита, со слов врачей, — это вакцинация и ревакцинация через 5-6 месяцев.

Привиться от коронавируса можно в поликлиниках и в праздники.