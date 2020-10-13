На сегодняшнем брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о госпитализации больных с коронавирусом.

На сегодняшнее утро свободно более 600 коек, на утро, когда еще никого не выписали — 400. В сутки госпитализируют около 200 человек, однако такая мера нужна не всем.
В состоянии легкой и средней тяжести и пневмонии лечатся на дому. У каждой поликлиники есть такие пациенты, за их здоровьем следят врачи.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин давал указания, что людям надо раздавать памятки, как надо лечиться. Врачи “скорой” должны разъяснять, что если коронавирус протекает в легкой форме, госпитализация не должна. Если нет дыхательной недостаточности, а насыщение крови свыше 95 процентов, подойдет лечение на дому, — отметил Станислав Шувалов.

Он подчеркнул, что такая загрузка “скорой” и участковых врачей как сейчас возникает в случае, когда люди вызывают медиков с небольшой температурой. Или на то состояние, при котором еще год назад даже к врачам никто не шел.

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