На сегодняшнем брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о госпитализации больных с коронавирусом.

На сегодняшнее утро свободно более 600 коек, на утро, когда еще никого не выписали — 400. В сутки госпитализируют около 200 человек, однако такая мера нужна не всем.

В состоянии легкой и средней тяжести и пневмонии лечатся на дому. У каждой поликлиники есть такие пациенты, за их здоровьем следят врачи.

— Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин давал указания, что людям надо раздавать памятки, как надо лечиться. Врачи “скорой” должны разъяснять, что если коронавирус протекает в легкой форме, госпитализация не должна. Если нет дыхательной недостаточности, а насыщение крови свыше 95 процентов, подойдет лечение на дому, — отметил Станислав Шувалов.

Он подчеркнул, что такая загрузка “скорой” и участковых врачей как сейчас возникает в случае, когда люди вызывают медиков с небольшой температурой. Или на то состояние, при котором еще год назад даже к врачам никто не шел.