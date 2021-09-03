Министерство здравоохранения Саратовской области оперативно отреагировало на публикацию «Новостей Саратова» о том, как в городе лечат коронавирус.

Напомним, заболевшие коронавирусом саратовцы жаловались на отсутствие препаратов и лечения на десятидневном карантине. В местных больницах говорили о том, что врачи сами не знают, какие лекарства придут и когда они смогут их выдать.

— Ознакомились с проблемой. Как министерство здравоохранения Саратовской области, мы заинтересованы в том, чтобы жители получали качественную своевременную медицинскую помощь. Мы готовы разобраться в проблеме. Руководителям учреждения было указано на факты нарушения сотрудниками поликлиники норм этики, с коллективом проведена профилактическая беседа. С заявителями мы свяжемся для скорейшего решения вопросов, — прокомментировали в ведомстве.