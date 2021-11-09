Сегодня, 9 ноября, в Саратове состоялся корсовет по вопросам борьбы с коронавирусом. На нем сообщили, что минздрав области осуществляет контроль за внесением данных о ПЦР-диагностике на портал Госуслуг.

По словам замминистра здравоохранения региона Асят Выковой, федеральный регистр вакцинированных и больных коронавирусом работает крайне нестабильно. Одну и ту же запись приходится повторять несколько раз, потому что она не сохраняется.

Медорганизации региона неоднократно обращались в техподдержку, но безрезультатно. Нередко внесенные медиками данные попадают в очередь на портале Госуслуг, а потом отклоняются. На портале признали проблему, однако пока ее решить не удалось. Из-за этого многие люди не успевают получить QR-коды вовремя.

—На прошлой неделе в регион прибыл первый замминистра здравоохранения России Олег Гриднев. С его помощью была разработана дорожная карта для выхода из кризиса, — добавила Выкова.