Минздрав Саратовской области прокомментировал информацию, опубликованную на портале «Новости Саратова», о лежавшем в коридере больницы ветеране Великой Отечественной войны.

— Министерство здравоохранения Саратовской области знает про пациента, о котором выше идет речь.

В коридоре он провел небольшое количество времени, сейчас пациент переведен в двухместную палату, медицинскую помощь получает в полном объеме, — сообщили в ведомстве.

Напомним, жалоба на черствое отношение к фронтовику появилась в соцсетях 12 февраля от его внука.