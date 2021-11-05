Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил о продолжающемся росте числа коронавирусных больных в регионе.

Костин сообщил позицию медиков о том, что разобщение надо продолжить. Это связано, в первую очередь с тем, что инкубационный период коронавируса длится до 14 дней. То есть 12-дневного локдауна, обьявленного в области, по мнению главы саратовского минздрава, недостаточно.

В то же время ежедневные сводки о количестве вновь зараженных ковидом и скончавшихся от его осложнений свидетельствуют о неуклонном росте новой инфекции.

Сами жители массово посещают общественные места без масок, — о чем пестрят сообщения в соцсетях. При этом люди задаются вопросом: к чему такой условный локдаун?

Между тем, пока информации о продлении ограничительных мер от областного правительства не поступало.