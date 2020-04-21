Саратовских врачей не заставляют сдавать деньги на строительство инфекционного центра. Об этом на ежедневном брифинге заявил советник министра здравоохранения Александр Колоколов.

В региональные больницы ранее были направлены письма с просьбой к медработникам о финансовой помощи на строительство инфекционного центра.

— Такое письмо было направлено руководителям, главным врачам. Стартовал важный проект по строительству инфекционного центра. Поэтому именно руководителям медучреждений было предложено по желанию и возможности принять в нем участие. Это не касалось рядовых медиков, — подчеркнул Колоколов.