Впервые за два года пандемии коронавируса в Саратовской области не выявлено ни одной смерти от ковида.

Об этом 30 апреля сообщили в региональном министерстве здравоохранения, отметив эффективность предпринятых в совокупности противоэпидемических и санитарных мер.

— Впервые за длительное время на территории Саратовской области не зарегистрировано ни одного летального случая, вызванного новой коронавирусной инфекцией, — с гордостью отметили в областном минздраве.

Напомним, первый летальный исход от ковида был зарегистрирован на территории губернии 3 апреля 2020 года. Уточнялось, что погибший страдал онкологией.

Напомним, за минувшие сутки в Саратовской области выявлено 148 новых случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 (против 152-х сутками ранее).