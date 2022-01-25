Среди новых зараженных коронавирусом в Саратовской области мало тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме. Об этом сегодня, 25 января, на заседании по коронавирусу сообщила Елена Степченкова из регионального минздрава.

На сегодняшний день в стационарах региона остаются 1 076 человек, из них 906 с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

Также на корсовете рассказали, что в Саратовской области по-прежнему развернуты 1 558 коек в 12 медицинских организациях. Свободными из них остаются 30 процентов.