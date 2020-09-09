Арт-кластер «Таврида» — это платформа, ежегодно объединяющая в городе Судак в Крыму несколько масштабных творческих мероприятий: форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ», арт-парк и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».

Программа фестиваля «Таврида – АРТ» включала кастинги от лидеров креативных индустрий, грантовый конкурс и другие возможности для творческой самореализации участников, кемпинги сообществ, а также три ярких тематических дня фестиваля для широкой аудитории зрителей.

В рамках фестиваля состоялась съёмка шоу-концерта «Таврида вдохновляет», а также масштабные арт-перформансы, среди которых световое арт-шествие «Мы вместе». Также на площадке фестиваля прошла выставка современного искусства, шоу от национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и парад маломерных судов с участием трехмачтового фрегата «Херсонес».

На грантовом конкурсе, проводимом в рамках фестиваля, студент Поволжского института управления РАНХиГС Дарья Ширяева, являясь членом команды в составе студентов Поволжского института управления РАНХиГС Дарьи Зимовец, Анны Сысолетиной и Дарьи Мордвинкиной, выступила на конкурсе с презентацией проекта «FASHION LOOK – 2021». Проект команды предполагает создание первого Регионального студенческого конкурса дизайна и моды «FASHION LOOK – 2021», сочетающего направления моды, театра и хореографии.

Начальник отдела развития творчества Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Екатерина Мальцева отметила достижения команды проекта «FASHION LOOK – 2021»: «Проектная команда образовалась совсем недавно, но уже успела добиться определённых успехов. Несмотря на небольшой опыт, проект студентов Президентской академии вошёл в тройку победителей онлайн-хакатона ПИУ РАНХиГС «ПРОЕКТОГЕНЕЗ: ver. Спецоперация». Участники команды дважды прошли отбор на Молодёжный форум «Таврида» и представили свой проект на суд экспертов. Команда расширила свои знания в проектной деятельности, получила хороший творческий заряд и готова создавать новые проекты, усердно работая над их реализацией!»

Студент Президентской академии Элина Амбарцумян, в составе команды студентов ПИУ РАНХиГС Ирины Амбарцумян, Анастасии Муромской, Севары Азимовой и Оксаны Новичковой, представила на конкурсе проект по популяризации классической музыки «Почему бы не классика?».

Напомним, что реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование».