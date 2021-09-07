Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель ГД Вячеслав Володин посетили Кировское трамвайное депо. Обсудили реализацию проекта скоростного трамвая в Саратове и пообщались с сотрудниками СГЭТ.

С инициативой строительства скоростного трамвая несколько лет назад выступил Вячеслав Володин. В этом году уже начались работы: модернизация и строительство подстанций, прокладка кабельных линий. На это выделено 330 миллионов рублей.

Михаил Мишустин сказал, что это программа большой модернизации всей инфраструктуры общественного транспорта, о которой говорил Президент в своем Послании. Он отметил, что проект получит поддержку.

—Замечательный проект, который прорабатывался достаточно долго. Несколько городов отобрали. Саратов в нем принимает участие. Конечно, его реализация будет поддержана, — добавил он.

Вячеслав Володин рассказал, что для региона это очень важный проект.

—Эти четыре маршрута обеспечивают перевозку основного населения города. Но уже устарел и транспорт, и рельсовое хозяйство. У нас предложение: создать единый маршрут, который закольцует весь город. Если Саратов попадет как пилотный в проект финансирования, многие вопросы решатся, – сказал он.

При реализации проекта планируется разбить его на несколько основных этапов. Первый этап – начало строительства скоростной трамвайной линии №3 «Мирный переулок-6-я Дачная» в 2022-2024 годах, с последующим приобретением 30 двухсекционных трамваев. Следующие этапы – капитальный ремонт инфраструктуры маршрутов №9, 8 и 6.

При реализации этого проекта появится возможность объединения всех четырех указанных маршрутов в один общий, объединяющий значительную часть города и работающий в скоростном режиме. В результате увеличится пассажиропоток, сократится среднее время поездки, улучшится качество обслуживания пассажиров.