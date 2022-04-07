В 2021 году Россия вышла на допандемийные экономические показатели. Такую информацию сообщил Михаил Мишустин в Государственной Думе.

По его словам, в России увеличился объем ВВП на 4,7%, несырьевой неэнергетический экспорт вырос почти на 40% (примерно до 200 млрд долларов).

Кроме того, наибольший вклад в рост экономики внесли промышленность и торговля, в основном за счет внутреннего спроса: обрабатывающий сектор прибавил 5%, производство машиностроительного комплекса выросло на 10% (грузовые автомобили – 30%).

Также он отметил, что к сентябрю 2021 года уровень безработицы показал исторический минимум – 4,3%.

В итоге за два пандемийных года темпы роста российской экономики стали в 5 раз выше, чем в развитых странах.