Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину презентовали проект реконструкции берегоукрепительных сооружений на участке от улицы 2-й Садовой до Большой Садовой.

В июле председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с жителями обсудил планы по развитию береговой линии Саратова. Берегоукрепление и строительство набережной на этой территории планируется в течение двух лет – в 2022-23 годах. Рельеф территории предполагается спланировать на двух-трех уровнях: это пешеходные зоны, площадки для отдыха.

Михаил Мишустин проект реконструкции набережной поддержал.

— Создавать такие точки притяжения – важнейшее направление во всех агломерациях. Это очень важное направление, территория станет точкой притяжения для жителей. Абсолютно точно это надо делать, проект поддержим. Здесь место просто замечательное. С коллегами из регионального правительства проработаем проект, — отметил он.

Вячеслав Володин подчеркнул, что регион самостоятельно не может решить вопрос берегоукрепления и продления набережной. И поблагодарил председателя правительства за поддержку этого проекта.

Новое берегоукрепление предотвратит разрушение находящихся в береговой полосе зданий и сооружений, а также обеспечит подходы к воде для жителей и создаст новые зоны отдыха.