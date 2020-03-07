Премьер-министра Михаил Мишустин распорядился выделить 874 миллиона на строительство Парка покорителей космоса в Энгельсском районе. Документ опубликован на сайте кабмина.

В сообщении сказано, что для реализации проекта Минстрою России будут выделены средства из госбюджета. Кроме того, ведомству поручено контролировать целевое использование этих денег с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2021 года.

Парк планируется развернуть на площади в 30 гектаров. Там появится мемориальная доска, рекреационная, прогулочная, ландшафтная и сервисная зоны. Кроме того, будет создан прогулочный маршрут равный по времени нахождению Юрия Гагарина в космосе — 108 минутам.

Во время строительства, будет реконструирована стелла на месте приземления первого космонавта. Там же создадут «Стену славы покорителей космоса», а рядом высадят аллею кедров, в честь позывного Гагарина «Кедр». Проект предусматривает еще образовательный парк, аттракционы и строительство пристани на Волге.