Сегодня, 7 апреля, Михаил Мишустин представит в Государственной Думе ежегодный отчет о работе правительства.

— Подведем итоги работы за год, 2021-й был непростым. Детально расскажу также и о шагах, которые нужны, чтобы минимизировать влияние санкций на развитие нашей страны, — рассказал Мишустин о будущем отчете в Госдуме.

Ранее глава кабмина отметил, что «это будет не только подведение итогов прошлого года, но и в основном обсуждение текущей непростой ситуации» и волнующих людей вопросов.

Помимо выступления с докладом, Мишустин ответит на вопросы. Ожидается, что их будет 26 — по пять от каждой фракции плюс один от внефракционного депутата.