В программе визита премьер-министра — посещение технопарка и строящегося инфекционного центра.

Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», официально подтвержден приезд в Саратов премьер-министра Михаила Мишустина, а также двух федеральных чиновников высшего ранга — министра здравоохранения России Михаила Мурашко и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Члены российского правительства посетят во вторник 7 сентября строительную площадку инфекционного центра и технопарка.

Вполне возможно, что высоких гостей заинтересуют и другие объекты. Так, например, ранее Мишустин интересовался проектами реконструкции набережных в Саратове и Энгельсе.