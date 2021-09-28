Сегодня, 28 сентября, утвержден перечень поручений Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в начале сентября в Саратовскую область.
В нем закреплено решение важных вопросов для области:
- Выделение дополнительного финансирования из резервного фонда Правительства РФ для проведения в текущем году работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища на участке от улицы 2-й Садовой до улицы Большой Садовой. Также предусмотреть при формировании федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов необходимый объем средств для завершения работ.
- Проект строительства нового противотуберкулезного диспансера. Мишустин поручил проработать возможность финансового обеспечения строительства новой больницы при формировании федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.
- Проект создания скоростного трамвая в Саратове. Премьер поручил подготовить и внести в Правительство РФ проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Бюджетный кодекс о возможности использования средств дорожных фондов на реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт совмещенного трамвайного полотна, находящегося на одном уровне с проезжей частью, при проведении работ в рамках дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования и строительства, реконструкции, ремонта и капитального ремонта дорог.