Экс-сенатор от Саратовской области, а ныне главы Минкомсвязи России Людмила Бокова уволилась со своего поста в связи с переходом на другую работу. Распоряжение Правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале деловой информации.

— Освободить Людмилу Бокову от должности статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по ее просьбе, — говорится в документе.

Как сообщают федеральные информационные агентства, Людмила Бокова возглавит создаваемый сейчас институт цифровой трансформации образования.