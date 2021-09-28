Саратовская область получит деньги на строительство набережной в Саратове, сообщается на сайте правительства РФ.

Напомним, что 7 сентября председетель правительства РФ Михаил Мишустин посетил набережную Космонавтов во время рабочей поездки в Саратов. Набережная состоит аз нескольких ярусов. С 2021 года она включает в себя новый саратовский пляж.

Изначально ее протяженность составляла полтора километра. На данный момент ее строительство продолжается. Предполагается увеличить ее протяженность до четырех километров.