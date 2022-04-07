В 2021 году регионы получили беспрецедентную поддержку. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

По его словам, субъекты получили возможность перенести сроки погашения задолженности по бюджетным кредитам более чем на 200 млрд рублей.

30 регионов смогли заместить свыше 300 млрд рублей коммерческого долга бюджетными кредитами. По поручению президента программа будет продолжена в текущем году.

Более чем на 26% увеличились налоговые и неналоговые доходы субъектов. Профицит бюджетов – свыше 660 млрд рублей. 200 млрд рублей, которые высвободились от реструктуризации, регионы уже могут направить на поддержку экономики и новые проекты.

Кроме того, увеличен размер казначейских кредитов до 10% от их доходов.

Механизм поддержки инфраструктурных проектов позволит получить около 2 трлн рублей на льготных условиях. 1 трлн рублей направлен на инфраструктурные бюджетные кредиты.

По инициативе Президента запущен механизм инфраструктурных облигаций. За прошлый год их было выпущено на 20 млрд рублей.