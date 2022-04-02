31 марта в Саратовском академическом театре драмы имени И.А. Слонова прошёл ежегодный международный конкурс национального костюма, творчества и красоты «Мисс Навруз Мира – 2022», организованный Саратовским региональным отделением «Ассамблеи народов России» при поддержке Общественной палаты Саратовской области, Агентства «Хрустальная корона» и Правительства Саратовской области.

Конкурс проводится уже 22-ой год, и с каждым годом его популярность у молодёжи только растёт. К настоящему времени конкурс стал настоящей «школой дружбы народов». В финале «Мисс Навруз Мира – 2022» выступили 45 участниц из 12 стран, 6 регионов России и 12 муниципальных образований Саратовской области.

С приветственным словом к конкурсанткам и зрителям обратился организатор конкурса, председатель жюри, председатель Саратовского регионального отделения «Ассамблея народов России», председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук. В своей речи он отметил, что конкурс ведёт свою историю с 1999 года и всё это время основной его ценностью является сохранение национальной культуры. Наша страна, Россия самая богатая – почти 200 национальностей проживают на её территории. Культура стольких народов – это огромное богатство.

«Ориентиром для нас служат слова нашего Президента, которые Владимир Путин сказал на открытии памятника Расулу Гамзатову: «Когда мы вместе – мы Россия». Мы сегодня вместе – мы Россия!». Вместе с Борисом Шинчуком зал скандировал: «Мы за Россию! Мы за Президента! Мы вместе! Поддерживаем наших!».

В завершении своего выступления председатель жюри пожелал участницам удачи, зрителям – огромных впечатлений.

Впечатления зрителям были гарантированы, ведь все конкурсантки проделали огромную работу по подготовке к «Мисс Навруз Мира – 2022», чтобы зрители могли сблизиться с культурой и традициями их народов. Ещё большую значимость это приобретает в свете того, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России.

Набраться смелости и выйти на сцену может быть нелегко, но не все участницы справились с волнением. Из 120 участниц в финале на сцену вышло только 45, которые представили культуру своего народа через песни и танцевальные постановки, костюмы и блюда национальной кухни, стихи и специально подготовленные видео.

Начавшись в два часа дня, конкурс продлился до девяти вечера. Всё это время зрители поддерживали девушек изо всех сил: встречали и провожали их бурными аплодисментами, выкрикивали слова поддержки, некоторые болельщики подготовили плакаты, с помощью которых приободряли участниц, и воздушные шары.

Пока на сцене участницы демонстрировали публике яркие, красочные выступления, специальное жюри оценивало заранее приготовленные девушками блюда. Блюда национальной кухни относятся к многовековым традициям, которыми дорожит каждый народ, и конкурсантки продемонстрировали частичку культуры своего народа через национальную кухню.

Старания участниц были высоко оценены членами жюри, а особо отличившиеся стали победительницами в номинации «Лучший хранитель традиций национальной кухни».

Жюри определённо было нелегко принимать решение, ведь пришлось выбирать лучшую из лучших, но в итоге выбор был сделан. Титул «Мисс Навруз Мира – 2022» завоевала Аделина Айсагалиева (Казахстан), студентка Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ имени Гагарина Ю.А.

1 Вице-мисс Навруз Мира стала Аревик Саргсян (Красный Кут), 2 Вице-мисс – Эмилия Гусманова (Казахстан).

Победительницей в номинации «Мисс Навруз Губернии – 2022» стала Юлия Ермоченко, представлявшая на конкурсе Аркадак.

1 Вице-мисс Навруз Губернии – Фатима Агаева (Азербайджан), 2 Вице-мисс – Айнат Худайбердиева (Туркменистан).

Также были названы «Мисс национальный костюм Навруз Мира – 2022», «Мисс восточная красавица Навруз Мира – 2022», «Мисс восточная красавица Навруз Саратовской губернии – 2022», «Мисс талант Навруз Мира – 2022» и «Мисс модель Навруз Мира – 2022».

Заслуженные награды забрали не только участницы «Мисс Навруз Мира – 2022», но и участники заключительного этапа командного конкурса профессионального мастерства среди студентов, обучающихся парикмахерскому искусству, который прошёл в рамках «Мисс Навруз Мира – 2022». Именно эти ребята помогли конкурсанткам с созданием их образов.

По окончании конкурса участницы и зрители не сразу разошлись, так как успели подружиться за это время и теперь уже расставались добрыми друзьями.