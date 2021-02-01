Насыщенные выходные Бондаренко. Митинг Навального в Саратове возглавил погулявший накануне коммунист

Скорость, с которой депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко умудряется менять локации своей неуемной деятельности, и широта его интересов поистине впечатляют.

Вечером в субботу, 30 января, он отдыхает в дорогом ресторане с кальяном и элитным спиртным, а уже на следующий день отправляется на несанкционированное шествие в поддержку оппозиционного кандидата. Это, согласитесь, поразительно быстро даже для нашего стремительного времени.

Итак, как же провел свои выходные депутат, позиционирующий себя народным трибуном и борцом за счастье людей?

В субботу пафосное саратовское заведение ресторан SOHO отметил свое восьмилетие. Проще говоря, день рождения. Обычно на такие праздники принято приглашать своих близких друзей, постоянных гостей заведения. В этом нет ничего криминального. Так принято во всем мире.

В этот день в ресторане вместе со своими друзьями был замечен депутат областного парламента Николай Бондаренко, чьи пламенные речи о борьбе за народное счастье известны не только в стенах думы, но и на всю Россию, благодаря YouTube-каналу, который он ведет.

Запись депутатского «банкета» на утро появилась в местных телеграм-каналах.

Сам Николай Бондаренко в беседе с корреспондентом информационного портала «Новости Саратова» не стал отрицать свое участие в застолье. По его словам, в SOHO он пришел с женой и друзьями. Посиделки носили мирный и пристойный характер.

— Никто не напился, на столе не танцевали, — подчеркнул депутат-коммунист.

Как утверждает Николай Бондаренко, оплачивал банкет он самостоятельно, честно заработанными деньгами. Бесспорно, имеет право, в 2019 году официально задекларированный доход депутата превысил 2,5 миллиона рублей.

Казалось бы, вопрос исчерпан, упоминания о вечеринке на этом можно было бы прекратить, если бы не несколько но…

SOHO — ресторан недешевый. В Саратове его вообще можно отнести к заведениям для элиты, поэтому увидеть среди его посетителей слесаря с СЭПО или менеджера рядового саратовского ООО едва ли можно.

Стол депутата украшает бутылка весьма недешевого виски, 50 грамм которого в зависимости от сорта в SOHO колеблется между 650 и 850 рублями. Стоимость полулитровой бутылки прикинуть несложно.

На видеозаписи, которую один из друзей депутата Алексей Стрелков выложил на своей странице в Instagram, можно заметить еще одного человека — Андрея Сторожева. Также «телеграмеры» утверждают, что за кадром звучит голос некого Фаика.

Эти люди, по утверждению анонимных каналов, имеют весьма неоднозначную репутацию. Их причисляют к близкому кругу знакомых криминальных авторитетов. Называют и прозвища этих друзей депутата — Стрелок, Кеша и, собственно, Фаик.

Короче, вопросы к окружению Николая Бондаренко есть. Но пусть их задают его избиратели.

С бала на корабль

На следующий день отдохнувший Николай Бондаренко принял участие в несанкционированном шествии, которое организовали сторонники внесистемной оппозиции.

Как рассказали в социальных сетях первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова и сам депутат-коммунист, на митинг он пришел с одной единственной целью — проследить за законностью исполнения правоохранителями законодательства и недопущения произвола по отношению к саратовцам. Однако удержаться от пламенных речей Бондаренко все-таки не сумел.

Все претензии собравшихся протестующих народный избранник в своей обычной манере переадресовал действующей власти, превратив митинг по сути в свой собственный. Коллегу активно поддерживал и его соратник по фракции в облдуме Александр Анидалов, которому тоже достались свои «пять минут славы».

Короче, на чужом несанкционированном митинге коммунисты отработали на славу, по сути возглавив его.

Кстати, от мелькавших то тут, то там в толпе флагов КПРФ Алимова на следующий день отреклась, написав, что будет требовать проведения проверки с целью выяснения лиц, которые вышли на митинг с флагами партии.

После всего написанного выше остается задать несколько вопросов. Насколько этично со стороны депутата, ратующего за народ, распивать дорогие спиртные напитки ценой в половину минимальной пенсии, в компании людей, которые могут быть причастны к не совсем законным схемам ведения бизнеса? Почему коммунист, представляющий в региональном парламенте довольно большую группу избирателей, не прекратил несанкционированную акцию протеста и не перевел его в правовое поле, а активно включился в процесс и начал, что называется, раззадоривать толпу?

Вероятно, ответы Николая Бондаренко на эти вопросы мы никогда не услышим.