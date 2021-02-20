Профессор кафедры «Истории и культурологии», доктор политических наук, профессор Социально-экономического института СГТУ им. Гагарина Ю.А. Татьяна Митрохина поделилась своим мнением о социологическом исследовании, проведенным «Центр городских и региональных исследований» СГТУ имени Ю. А. Гагарина

— Результаты исследования электоральных предпочтений жителей города Саратова во многом предсказуемы. Хотя бы по той причине, что в один ряд поставлены политики разного уровня, опыта и масштаба деятельности. Николай Панков имеет многолетний опыт работы в качестве депутата Государственной думы и представляет интересы граждан Саратовской области с 2007 года по настоящее время, возглавляет Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия». За плечами Панкова не один десяток реализованных проектов, необходимых жителям города и области.

Николай Бондаренко, на сегодняшний день, является персонажем другого уровня и масштаба деятельности – молодой депутат областной думы. Известность и популярность во многом приобрел за счет эпатажных технологий PR. У него хорошо получается монетизировать свою политическую деятельность посредством сервиса YouTube.

Конечно, современная политика невозможна без политических технологий. Однако граждане порядком устали от них. Сегодня ценят конкретные дела, решения жизненно необходимых вопросов, — отметила Татьяна Митрохина.

Напомним по результатам исследования лидером по доверию граждан стал Николай Панков. Ему оказывают доверие 36 процентов избирателей. На вопрос «За кого вы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье?» предпочтения респондентов распределились следующим образом: «за» Панкова проголосовали бы 42 процента, «за» Бондаренко — шесть процентов.