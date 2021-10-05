В Саратовской епархии обсудили вопрос восстановления собора в честь святого князя Александра Невского. Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий назначил настоятелем будущего храма иерея Александра Чеботарева.

Собор планируется восстановить в прежнем архитектурном облике, каким он был до уничтожения в 30-е годы прошлого столетия. Он располагался на территории стадиона «Динамо». Но, по словам Владыки, на прежнем месте восстанавливать его не целесообразно.

Новое местоположение собора будет известно позже.