Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, назначенный руководить паствой в Ульяновск, попрощался с прихожанами Саратовской области. Владыка выложил пост на свой страннице в социальной сети.

— 25 августа 2020 года. В этот день в 2003 году поезд привез меня в Саратов, куда накануне я был назначен правящим архиереем. И вот сегодня, 17 лет спустя, решением Священного Синода я переведен на другую кафедру. Мне трудно выразить словами те чувства, которые я сейчас испытываю. За эти годы я сроднился с городом, епархией и, самое главное, людьми, с которыми соединил меня Господь. Я безмерно благодарен Богу за всех, кто эти годы помогал мне нести мое послушание, созидал вместе со мною церковную жизнь на Саратовской земле. Мне очень больно расставаться с Вами, дорогие мои, но Вы навсегда останетесь в моем сердце. Пусть Господь благословит Саратовскую землю и всех, живущих ней миром, процветанием и благополучием. От всего сердца прошу прощения у всех, кого чем-либо обидел. Пусть совместная молитва и дальше объединяет нас, несмотря на расстояния, — пишет Лонгин.

Напомним, вчера решением Священного Синода архиепископ Лонгин переведен на место митрополита Ульяновского. На его место назначен митрополит Вологодский и Кирилловскоий Игнатий.