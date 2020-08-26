Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, назначенный руководить паствой в Ульяновск, попрощался с прихожанами Саратовской области. Владыка выложил пост на свой страннице в социальной сети.
— 25 августа 2020 года. В этот день в 2003 году поезд привез меня в Саратов, куда накануне я был назначен правящим архиереем. И вот сегодня, 17 лет спустя, решением Священного Синода я переведен на другую кафедру. Мне трудно выразить словами те чувства, которые я сейчас испытываю. За эти годы я сроднился с городом, епархией и, самое главное, людьми, с которыми соединил меня Господь. Я безмерно благодарен Богу за всех, кто эти годы помогал мне нести мое послушание, созидал вместе со мною церковную жизнь на Саратовской земле. Мне очень больно расставаться с Вами, дорогие мои, но Вы навсегда останетесь в моем сердце. Пусть Господь благословит Саратовскую землю и всех, живущих ней миром, процветанием и благополучием. От всего сердца прошу прощения у всех, кого чем-либо обидел. Пусть совместная молитва и дальше объединяет нас, несмотря на расстояния, — пишет Лонгин.
Напомним, вчера решением Священного Синода архиепископ Лонгин переведен на место митрополита Ульяновского. На его место назначен митрополит Вологодский и Кирилловскоий Игнатий.
Местные власти отомстили за открытые храмы на Пасху. Обещали отомстить и сделали. А что дальше? Верующих расстреливать начнёте? Концлагеря пооткрываете? Взывать к вам, властьимущие, к совести вашей и душе — бессмысленно. Там давно всё продано, и у каждого чувства ценник проставлен. Надежда только на одно, что расплата настигнет и вас. Вы не бессмертны, все вы, чинуши, тоже склонны к болезням и немощам. И когда вас прижимает, вы бежите в храмы и просите о помощи Того, Кого предали этим решением. Своим желанием удовлетворить амбиции и комплексы — как же, поп нас не послушался, а вот мы его сейчас накажем! — вы совершили страшную ошибку. Даже не для жителей Саратовской губернии…Мы навсегда запомним этот подарок митрополита — Пасху 2020 года. Историческая Пасха… Жертвенная Пасха… Кто истинно верует, тот поймет, что в этом году Владыка сам взошел на Голгофу ради нас, своей паствы. А чиновники, как те фарисеи, что вели Христа на смерть… Закрыли врата Рая — для самих себя и своих поколений, у которых больше нет будущего.