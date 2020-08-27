В воскресенье, 30 августа, в 9:00, состоится Божественная литургия в Покровском храме Саратова, сообщает пресс-служба саратовской епархии.

Совместную литургию совершат Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий и Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Для Владыки Лонгина это будет прощальное богослужение после 17 лет служения, а для Владыки Игнатия – первое.

Напомним, что Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин назначен руководить паствой в Ульяновск. На его место назначен митрополит Вологодский и Кирилловскоий Игнатий.