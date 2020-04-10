В Вербное воскресенье прихожане смогут прийти на службу в церковь. Об этом сказал Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

После окончания Великого поста наступит Вербные воскресенье, а затем — Страстная седмица и Пасха.

— Все наши храмы будут открыты и в них будут совершаться все положенные богослужения. Те из вас, кто сочтет для себя невозможным остаться дома и придут в церкви, смогут принять участие в службах. Ни перед кем не закроют дверей храмов и никого из них не выгонят, — сказал митрополит, добавив, что прихожанам необходимо соблюдать будет соблюдать дистанцию и иметь при себе маски.

Также священнослужитель посоветовал воздержаться от поездок на кладбище в Пасху, напомнив, что это можно будет сделать в Троицкую родительскую субботу, которая в этом году приходится на 6 июня.

— Будем надеяться, что к этому времени ситуация нормализуется и мы сможем спокойно посетить на кладбищах дорогие для нас могилы наших близких, — добавил он.