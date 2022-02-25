Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий запретил священнику заниматься служением в храме. Соответствующий указ был издан на этой неделе.

Клирик Саратовской епархии Александр Каширин самовольно покинул место служения и приехал в Саратовскую епархию.

Как оказалось, иерей Александр Каширин покинул Глазовскую епархию в Удмуртии. Оттуда поступило письмо о досрочном окончании командировки из-за «оставления места служения без объяснения причин», а также отсутствия запроса на переход в другую епархию.

В указе от 22 февраля также говорится, что покинувший место служения священник также лишается права носить рясу и наперсный крест, преподавать благословение, совершать богослужения и требы.