Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий освободил настоятеля трех храмов за неподобающее священнослужителю поведение.

Иерей Виктор Сигарев был настоятелем храмов Богоявления Господня в селе Терса, Архангела Михаила в селе Широкий Буерак и Первоверховных апостолов Петра и Павла в Куликовке.

Сигарев с сегодняшнего дня выведен из епархии «без права ношения рясы, наперсного креста, возможности преподавать верующим благословение, совершения богослужений и треб».

По словам митрополита, причиной для такого решения стало неподобающее поведение священнослужителя.