Прокуратура Энгельса выявила нарушения исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что МКУ «Энгельсская недвижимость» незаконно разместило кондиционер на фасаде здания на Красноармейской улице 12 – объекте культурного наследия.
Прокурор направил в суд иск о демонтаже системы охлаждения, эти требования удовлетворены.

Директор МКУ уклонялся от этого, за что получил постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и предупреждение об уголовной ответственности за свое решение.

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