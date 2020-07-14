Прокуратура Энгельса выявила нарушения исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что МКУ «Энгельсская недвижимость» незаконно разместило кондиционер на фасаде здания на Красноармейской улице 12 – объекте культурного наследия.

Прокурор направил в суд иск о демонтаже системы охлаждения, эти требования удовлетворены.

Директор МКУ уклонялся от этого, за что получил постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и предупреждение об уголовной ответственности за свое решение.