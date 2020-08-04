Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в мае 2019 года между МКУ «Капитальное строительство» и обществом с ограниченной ответственностью был заключен муниципальный контракт на строительство детсада. По смете стоимость объекта составила 147 миллионов 192 тысячи рублей. В декабре 2019 года учреждение ввели в эксплуатацию.

Проверка актов выполненных действий с проектом и того, что есть на деле, показала, что дописаны лишние работы на два миллиона 523 тысячи 38 рублей. Деньги на это ушли из федерального бюджета.

Уголовное дело возбуждено по материалу проверки, поступившему из прокуратуры Саратовской области. До этого на организацию возбуждали еще одно, о халатности.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Ранее в городской администрации заявляли, что информация об этом им не поступала.