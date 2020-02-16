Вчера вечером на трассе Тамбов-Саратов в Татищевском районе Саратовской области произошло ДТП, котором погиб четырехмесячный младенец, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

По предварительным данным, 43-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на встречку и столкнулся с Lada Vesta, которой управлял 34-летний мужчина. В результате удара Vesta вылетела в кювет и перевернулась.

В ДТП ранены водитель и пассажиры «девятки» — 26-летняя женщина и четырехлетняя девочка, четырехмесячный мальчик, находившийся в этой машине скончался. Как уточняется дети находились в машине вне специальных кресел. В Lada Vesta ранена 34-летняя пассажирка.