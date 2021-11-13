Жители областного центра активно обсуждают нововведение.

Своими мыслями «за» и «против» QR-кодов горожане делятся в соцсетях. Причем, аргументы нашлись как у сторонников новой системы, так и у их оппонентов.

Жительница Саратова Надежда Зыкова сообщает в сети Facebook, например, такую историю в пользу матричных штрикодов:

«В бассейне впервые потребовали QR-код. Этой группой мы ходим плавать несколько лет. Все спокойно достали телефоны и предъявили требуемое. Все. Молодые и не очень. Спортивные и нет. Без разговоров и истерических выходок. А потом пошли в воду. Для здоровья полезно же.

А сегодня непрерывно курящий таксист без маски и с такой лишней массой тела, что внушает страх за его суставы, всю дорогу рассказывал, как он боится прививаться. И все спрашивал, не знаю ли я, где купить этот самый код. Вредно же прививки для здоровья, ну. Сидела, молчала. А врачей он не любит. Впрочем, видимо, взаимно».

Марианна Гончаренко из Саратова считает, что вся суета с кодами вообще никакого отношения к здоровью и безопасности населения не имеет. Вот, чем она подкрепляет свои мысли:

«Кому даётся этот код? Во-первых, тем, кто переболел. Вот эта часть, действительно какое то время имеет иммунитет к короновирусу. Во-вторых, тем, кто имеет медотвод, а значит, людям, у которых проблемы со здоровьем. В-третьих, привитые. Получается, что если первая группа — это люди, не болеющие ковидом, то про вторую и третью группу вообще такое гарантировать нельзя. Уже давно установлено, что привитые могут заболеть, значит, и заразить окружающих. Более того, даже когда у них ПЦР-тест положительный, они являются счастливыми обладателями QR-кодов и могут ходить с ними, где угодно. Плюс ещё очереди при проверке кодов. Ну и для чего все это?!! Получается, нормальный здоровый человек не может никуда пойти без пропуска«.

В то же время, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о внесении в Госдуму двух законопроектов об обязательных QR-кодах. В случае одобрения требования будут действовать во время «переходного периода» — до 1 февраля 2022 года, когда ПЦР-тесты станут обязательным приложением к медотводу от прививки.

Мера продлится до 1 июня 2022 года. С 1 марта бумажные сертификаты о прививках будут считаться недействительными — останутся только электронные, — пишут «Известия».

Цифровые пропуска нужны будут для посещения кафе, непродовольственных магазинов и перемещения на поездах и самолетах. Мера не затронет аптеки и продуктовые магазины.