Задержан мнительный саратовец, который пытался убить соседа, чтобы не умереть самому. Об этом сообщает СУ СКР.

46-летний житель дома на Малой Елшанской «поймал» приступ паранойи и решил, что его 68-летний сосед хочет его убить. Вооружившись ножом, он пошел на разборки.

Придя к товарищу и оказавшись в доме, мужчина начал ножом бить его в шею и грудь. Пытаясь позвать на помощь, потерпевший стучал в стену соседей, после чего упал. Прибывшая на шум соседка не оставила бедолагу, несмотря на потенциальную угрозу. Она вызвала медиков, которые успели спасти мужчину.

В настоящее время на злоумышленника завели уголовное дело и арестовали его до завершения следствия.