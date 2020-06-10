Своей точкой зрения на изменения в Конституцию РФ поделилась Ольга Дубова, мать троих детей, руководитель Фрунзенского районного отделения Союза женщин России, награждена медалью за достойное воспитание детей:

— Я считаю, что дети – это достояние Российской Федерации. Очень приятно, что сейчас государство им уделяет большое внимание. Я, как многодетная мама, вижу, что основная поддержка идет именно семьям с детьми. Каждому родителю хочется, чтоб его ребенок разносторонне развивался. У меня старший ребенок занимается спортом, средний – творческая личность, ходит на танцы и вокал, а младший – на балет и кикбоксинг. Мы воспользовались сертификатом на дополнительное образование, которое нам предоставило государство. Без этой поддержки мои дети не смогли бы заниматься в секциях. Я вижу, что в нашем городе большое внимание уделяется спорту и урокам физкультуры в школе. В период пандемии наших детей вовлекают в различные творческие конкурсы, которые проводятся онлайн. Такое внимание к детям, конечно, для нас важно. Мы все понимаем, что дети – это наш потенциал, будущее страны. Я очень надеюсь, что поправки в Конституцию, касающиеся детей, будут приняты. Думаю, все мамы будут за них голосовать, — говорит Ольга Дубова

Депутат Саратовской городской Думы, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения, Герой Российской Федерации Александр Янклович призвал проголосовать за изменения в основной закон страны.

— 1 июля этого года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Считаю необходимым принять в нем участие, не оставаться в стороне от этого важного события в жизни страны, в ее новейшей истории. Каждый гражданин нашего государства должен сам решать, каким он хочет видеть будущее нашей страны, будущее своих детей, своей семьи. Я сам являюсь отцом четырех детей. Семья и дети – главное в моей жизни и, думаю, жизни каждого человека. Уверен, что данные поправки поспособствуют созданию условий для достойного воспитания детей в семье, станут гарантией их социальной защищенности. Вместе с этим, лично для меня еще одна тема — сохранения памяти о защитниках Отечества, об их героических подвигах во имя своего народа — является также одной из важнейших. Мои дедушка и бабушка были участниками Великой Отечественной войны. Как и миллионы советских граждан, они защищали свободу и независимость своей страны, мирное будущее потомков. Благодаря самоотверженности, мужеству, героизму советских военнослужащих, а также титаническому усилию тружеников тыла в войну 1941-1945 годов мы имеем возможность достойно жить в своей стране, работать и воспитывать детей, — поделился мнением герой России