Начат сбор денежных средств для многодетной семье Ширяевых из села Александровка Марксовского района.

Ночью 13 декабря в частном доме Ширяевых произошла страшная трагедия: от отравления неизвестным веществом скончались двое из троих детей — 5-летняя Маргарита и 3-летний Михаил.

Их старший 7-летний брат вместе с 23-летней тётей были доставлены в тяжелом состоянии в реанимацию. Как сообщили односельчане, сейчас уже мальчика перевели в обычную палату.

Семья Ширяевых характеризуется положительно. Во время трагедии отец, 27-летний Александр, был на смене в Товарном хозяйстве, а мать детей находится в длительной командировке. Папа, по отзывам, непьющий.

В настоящее время следователи выясняют причины гибели маленьких брата с сестрой.

В социальных сетях распространено сообщение о сборе материальной помощи семье, потерявшей двоих малышей.

Перевести посильную сумму можно на карту Сбербанка 5469 5600 1861 6348 на имя Александра Вячеславовича Ширяева, либо по номеру телефона, к которому привязана карта, +79020440071.