Погибли 5 человек, включая мать, отца и двоих сыновей.

Госслужащая из Екатеринбурга Галина Пухачева вместе с семьей погибла в ДТП в Вольском районе Саратовской области.

Рядом с селом Терса в пятницу, 20 августа, в 15:10 «Lada Largus», выезжая с автозаправки, сначала врезалась в военный «КамАЗ». Когда машину отбросило на полосу встречного движения, в неё угодил самосвал «Scania».

В ДТП погибли 50-летний мужчина, 73-х и 46-летняя женщины, два мальчика 10-ти и 16-ти лет. Выжила только трехлетняя девочка. Она была в детском кресле.

Как сообщает «КП-Саратов» со ссылкой на своих коллег в Екатеринбурге, в этой аварии не стало семьи начальника отдела ведения реестра Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Галины Пухачевой.

Кроме Галины скончались её муж Станислав Пухачев, который в момент ДТП был за рулем, и мать Галины, а также 2 несовершеннолетних сына.

Уточняется, что на опознание родных выехала старшая дочь погибшей от первого брака.

Кстати, как сообщили в вольской больнице, где лечится выжившая 3-летняя дочь Пухачевых, малышка идёт на поправку.

По факту смертельного ДТП проводятся проверки прокуратуры и следственного комитета Саратовской области.

Фото: личная страница Галины Пухачевой в «Одноклассниках»