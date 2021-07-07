Многодетная семья Ерахтиных 22 года живет в здании детского сада №124 на Южной улице 38Д.

Все началось в 1998 году, когда матери-одиночке Светлане выдели 132 квадратных метра жилья. Речь шла о временном размещении, но прописали туда всех на постоянной основе и с тех пор новое жилье семья получить не может. Согласно домовой книге здесь зарегистрировано десять человек — пять детей в возрасте от года до 16 лет, четверо взрослых и одна сирота, которая тоже остается без положенного жилья.

Условия здесь мягко говоря непростые — выживать приходится без света, готовить — на костре внутри двора, а горячая вода есть только во время работы учреждения. Еще каждый год помещение затапливает водой с крыши из-за забитой ливневки.

В 2012 году мэрия пыталась выселить семью через суд, но это не увенчалось успехом. В прошлом году на семью подали иск за неуплату ЖКХ. Светлана не против платить, но в нежилом помещении счетчиков не может быть — по факту. Она отдала 175 тысяч рублей в положенный десятидневный срок, но власти собирают документы на новый иск.

Семья рада бы обрести нормальные условия, но жилищного фонда на нее не хватает.

В городской администрации рассказали, что в 2021 году запланирован капремонт крыши, сейчас выбирают подрядчика. И сообщили, что граждане нужно обращаться со всеми проблемами в жилищный отдел администрации Заводского района.