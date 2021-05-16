Молодая семья Усениных из города Ершов прокомментировала проходящие довыборы в Саратовскую областную думу.

— Наша семья многодетная и на выборы мы ходим все вместе, приучаем детей, что каждый гражданин должен беспокоиться о будущем своей страны. «От моего голоса ничего не зависит» – это заблуждение мало того что неверно, оно еще и само по себе порождает желание не голосовать. А если человек взрослый, то он понимает, что даже от такого маленького вклада зависит будущее своего города, региона, страны.

Помню, мои родители всегда брали меня в детстве на выборы, а члены комиссии очень доброжелательно относились к нам, детям и угощали чем-то вкусным. Сейчас так же! — рассказала Светлана Усенина и председатель Ершовской районной организации ООГО «Союз женщин России».