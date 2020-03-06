4 марта на слёте регионального отделения Союза женщин России в Саратове наградили инженера по организации и нормированию труда Приволжской дирекции тяги Наталию Собкалову, воспитывающую четырёх сыновей.

Железнодорожнице вручили статуэтку с надписью «Женщина года 2020» и благодарность за активное участие в развитии женского движения в Саратове.

В этом году мероприятие проводилось в пятый раз. Каждый год в преддверии Международного женского дня на слёте награждаются активистки Союза женщин России (по одной от каждого района).

Наталия Собкалова, представляющая Волжский район Саратова, работает на железной дороге более двадцати лет. За это время она зарекомендовала себя как грамотный и ответственный специалист, способный решить любую производственную задачу. Наталия представляет железнодорожную династию, общий трудовой стаж которой насчитывает более 200 лет. Сегодня она воспитывает четырех сыновей, которые в будущем также планируют стать железнодорожниками.