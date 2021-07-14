Сегодня, 14 июля, депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев с мэром Михаилом Исаевым провели встречу с многодетными семьями Воробьевки. Жители поселка пожаловались на разбитые дороги, особенно на улице Назаровской и 3-м Назаровском проезде. Они в настолько плохом состоянии, что по ним сложно проехать легковым машинам и экстренным службам.

Местная жительница, мать троих детей пожаловалась, что даже не может проехать к своему дому.

— Дорога одна, я на своей «семерке» при всем желании не проеду по этой щебенке, — пожаловалась женщина.

Один из жителей отметил, что есть ряд законодательных инициатив по многодетным семьям.

— Если их примут и будут вносить поправки на региональном уровне, поддержите ли вы их? — спросил заводчанин.

— Мы для этого и встречаемся сегодня, чтобы разобраться в актуальных вопросах и помочь в их решении, — ответил Воробьев.

Мэр Исаев дал указание главе Заводского района Максиму Сиденко лично с жителями пройтись по проблемным участкам и дать распоряжение своим подчиненным, среди прочего — убрать с дороги упавшую газовую трубу, которая мешает проезду.

— Изучим совместно с мэром проектную документацию. Подумаем, как и в какие сроки можно достроить дорогу и вообще навести здесь порядок. После этого встретимся с вами снова, уже с конкретикой, — подытожил депутат Воробьев.