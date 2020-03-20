Более тысячи земельных участков в Заводском районе отдадут многодетным семьям. Об этом сообщили в мэрии.

Планируется снести 506 расселенных домов и на освобожденных территориях возвести объекты соцзначения и развернуть парки.

Стоит отметить, что в районе семь объектов культурного наследия. Один из таких — расселенный дом на Чернышевского, 55/2. Он может быть приобретен инвестором, который займется его воссозданием.

Уже разработана карта, где отображены 213 участков, свободных от прав третьих лиц, 1,033 — предназначенных для многодетных семей, 65 — свободных территорий.